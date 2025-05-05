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05 мая, 11:30

Туризм

Китайские туристы приехали в Москву на майские праздники

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Рекордное количество туристов приехало в Москву на майские праздники. Больше всего гостей столицы привлекает репетиция парада в честь Дня Победы. Одну из них, прошедшую 3 мая на Тверской площади, посетили множество китайских путешественников.

Еще больше туристов из Китая оказалось возле ГУМа. В соцсетях появились ролики, на которых туристы пели песни и размахивали государственными флагами КНР. Они, судя по всему, решили таким образом поддержать своих соотечественников, военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые могут принять участие в параде в честь 80-й годовщины Великой Победы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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