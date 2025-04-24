Более половины москвичей проведут майские праздники дома

Свежие опросы показали, что большая часть жителей столицы планирует остаться дома в майские праздники. 18% отправятся на дачу, а 13% будут работать. Причем мужчины встречают праздники на служебном посту чаще, чем женщины.

Остальные поедут на отдых – кто-то на природу, а кто-то в путешествие. Среди популярных направлений внутреннего туризма – Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Ставрополье. За границу москвичи чаще всего планируют поехать в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Абхазию.

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