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15 января, 14:30

Общество

В "Русский орфографический словарь" добавили около 400 новых слов

В "Русский орфографический словарь" добавили около 400 новых слов

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Российская академия наук обновила "Русский орфографический словарь", добавив около 400 новых слов. Язык продолжает развиваться: появляются современные термины, такие как "донаты", "дипфейки" и "глэмпинг", а устаревшие выражения постепенно исчезают.

Особое внимание сейчас уделяется правильному употреблению ударений. Планируется выпуск Большого словаря ударений, который станет академическим пособием для всех, кто стремится соблюдать современные нормы русского языка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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