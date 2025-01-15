В "Русский орфографический словарь" добавили около 400 новых слов

Российская академия наук обновила "Русский орфографический словарь", добавив около 400 новых слов. Язык продолжает развиваться: появляются современные термины, такие как "донаты", "дипфейки" и "глэмпинг", а устаревшие выражения постепенно исчезают.

Особое внимание сейчас уделяется правильному употреблению ударений. Планируется выпуск Большого словаря ударений, который станет академическим пособием для всех, кто стремится соблюдать современные нормы русского языка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.