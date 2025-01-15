Собянин рассказал, как проект "Елочный круговорот" помогает беречь природу

В Москве продолжается акция "Елочный круговорот", предварительные итоги которой подвел Сергей Собянин в своем блоге.

Проект действует в столице уже десять лет. За это время горожане сдали порядка 220 тысяч новогодних деревьев. Переработанные в щепу ели, сосны и пихты используются как удобрение, для отсыпки дорожек в природных парках и в качестве подстилки для животных.

С каждым годом число пунктов приема растет. В первый год работы проекта их было всего один, а в нынешнем сезоне – уже 165. Мэр напомнил, что перед сдачей деревьев нужно обязательно снять с них украшения и мишуру, так как пластик и стекло в щепе могут быть опасны для животных.

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