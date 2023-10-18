Кошка-разлучница и "гендиректор ада": топ-5 объявлений москвичей о продаже животных

В подмосковном Одинцово за 15 миллионов рублей выставили на продажу бенгальскую кошку Мэгги, которую хозяин назвал "генеральным директором филиала ада на Земле". Это не первое шутливое объявление, где жители столичного региона предлагают купить или взять в аренду своих питомцев. Самые забавные предложения из Сети – в нашем материале.

Прямиком от дьявола

У бенгальской кошки Мэгги за 15 миллионов рублей, которую хозяин называет "генеральный директор филиала ада на Земле", есть неудержимая страсть к туалетной бумаге. Животное любит разматывать рулоны и разбрасывать клочки по всему дому. То, что, по мнению животного, плохо стоит на полке, обязательно будет валяться на полу. И если утром Мэгги – белая и пушистая, то к вечеру она обязательно доведет своего владельца до белого каления, предупреждает автор объявления.

Кроме того, у Мэгги особые взгляды на туалет: ей не нужен лоток, так как она предпочитает делать все свои дела в унитаз и ванную. При этом другие места животное не метит, за что владелец говорит ей огромное спасибо.

"Готов отдать в хорошие руки за скромные 15 лямов. Примерно столько я потратил на туалетную бумагу. Это цена за мое будущее спокойствие, услуги психолога и вашу новую биполярку", – сказано в описании лота.

Собака-террорист

В Сети также предлагают взять в аренду собаку породы сиба-ину, которая "уничтожит любое желание заводить животное". Услуги девочки по кличке Ками подойдут тем, чьи дети хотят питомца, а родители категорически против. Совладать с ней непросто: она воет, грызет вещи и оставляет ребенка без любимых игрушек и гаджетов.

"Все это исчезнет в мясорубке, ошибочно названной ртом у данной особи", – написал хозяин.

Владелец собаки предлагает взять Ками в аренду на два часа. Клиенты смогут погулять с ней в сопровождении хозяина, услышать об особенностях породы и воспитания. Автор утверждает, что все это поможет развеять миф о "собаке-улыбаке". Стоимость такой услуги – 2,5 тысячи рублей.

Примечательно, что у объявления есть положительные отзывы тех, кто уже воспользовался услугой. Причем Ками своим поведением, наоборот, разбудила желание взять себе животное.

"Утащила кусок плинтуса, все как и обещано. Но объятия, нежные заигрывания и постоянное виляние хвостиков все компенсировали. Жалею, что взяла всего на сутки", – написала пользователь Мария.

Грозный Жузл-Пузл

Житель столичного района Медведково предлагает взять в аренду американского булли, чтобы "почувствовать себя владельцем грозной и мощной бойцовской собаки". Питомца зовут Боб, однако хозяева ласково называют его Жирный, Жузл-Пузл или Пузло-Жузло.

В список предлагаемых "услуг" входит "вытаскивание голубя из пасти" и "соседский испуг", а также игры и объятия. Также клиенты могут провести с собакой фотосессию, однако это будет сложно – Боб не любит позировать стоя. Стоимость аренды составляет пять тысяч рублей.

Клиент, который уже забирал на время Жузла-Пузла, написал, что, несмотря на грозный внешний вид, пес очень добрый и ласковый.

Яша-обжора

Кота Яшу хозяева оценили почти в два миллиона рублей. Владелица поставила животному ультиматум: если не перестанет мяукать по ночам, будет выставлен на сайте объявлений. Видимо, Яша не успокоился.

По словам хозяев кота, он очень ласковый и хочет, чтобы его гладили 24 часа в сутки. Однако к другим существам четвероногий беспощаден. К примеру, если взять его на дачу, грызуны, куры и рыбки в миг расстанутся с жизнью. Спасти жертву из цепких лап Яши не получится – кот начнет за нее бороться. И все пойманное он обязательно принесет домой. Других котов и собак хулиган тоже не любит и при любой возможности лезет в драку. В одном из таких боев Яша потерял ухо.

Владельцы предупреждают, что потенциальным хозяевам придется разориться не только на кота, но и на его корм: четвероногий предпочитает исключительно осетрину и черную икру. В крайнем случае Яша изволит съесть красную. К обычному мясу гурман даже не притронется, сказано в объявлении.

Милая разлучница

Москвичка продает за 100 миллионов рублей кошку Масяню породы рэгдолл, которая пытается разрушить ее отношения с молодым человеком. Пушистая красавица постоянно вмешивается в их пару, перетягивает внимание на себя и ласкается при любой возможности.

Потенциальный хозяин должен быть одиноким, иначе кошка разрушит и его отношения. Также не подойдет тот, который не любит нежности: с Масяней без этого не получится.



