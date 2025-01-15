Депутат Арапов: россияне могут отдохнуть этим летом в Адлере, Сочи и Геленджике

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Россияне могут отдохнуть этим летом в Адлере, Сочи и Геленджике, которые почти не пострадали из-за утечки мазута в результате крушения танкеров в Краснодарском крае. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

По словам парламентария, граждане также могут отдохнуть в местах, которые находятся дальше от Анапы. Мазутное мятно может затронуть Крымское побережье – сейчас передвижение нефтепродуктов отслеживается по снимкам из космоса, отметил он.

Арапов считает, что для возвращения Анапы в статус того места, где нужно отдыхать, необходимо сконцентрироваться на помощи городу. Депутат уточнил, что в некоторых местах песка на побережье почти не осталось, его нельзя будет вернуть обратно. Перебирать песок вручную, как это делают волонтеры, долго и сложно. По его мнению, нужна другая техника для просеивания песка сразу на берегу, но пока такая отсутствует.

Также Арапов предложил изменить работу с загрязненными мазутом птицами – сокращать логистику до пунктов реабилитации, поскольку многие животные погибают в дороге.

Часть побережья Черного моря в Краснодарском крае загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В регионе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Тем временем в Морспасслужбе рассказали, что разлив мазута устранен в акватории Анапы. Повторных загрязнений не выявлено, указали там.