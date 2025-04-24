Эксперт Иванов: цены на бензин в России вырастут на 3% в мае

Фото: depositphotos/zorandim

Цены на бензин в мае на российских АЗС вырастут на 3% и больше, уверен владелец одной из сетей дилерских центров коммерческого транспорта Алексей Иванов.

"Рост цен на бензин в конце апреля и мае – ожидаемое явление, связанное в первую очередь с сезонными факторами", – сказал он в беседе с "Газетой.ру".

Цены на топливо могут вырасти за счет начала посевной кампании, которая особо активно начинается в южных регионах России. Это увеличивает спрос не только на дизель, но и на бензин. При этом весенне-летний период каждый год всегда сопровождается усиленным потреблением топлива, что при ограниченном объеме предложения ведет к росту цен.

Дополнительно на ситуацию влияют условия внешнеэкономического плана. Из-за санкций фиксируются сложности с экспортом нефти, а удлиненные логистические маршруты заставляют компании компенсировать убытки на внутреннем рынке, добавил Иванов.

При этом, по его словам, склады в России переполнены зимним топливом, которое нужно реализовывать, а не создавать запасы. Это тоже усиливает нестабильную ситуацию с образованием цен. Поэтому, заключил эксперт, рост цен на топливо в пределах одного рубля за литр выглядит обоснованным, особенно в регионах с высокой транспортной нагрузкой и активной хозяйственной деятельностью.

Согласно данным на среду, 23 апреля, на столичных автозаправках литр АИ-92 стоит 56,8 рубля, а АИ-95 – 63,04 рубля.

Еще в начале 2025 года аналитики предусматривали, что цены на бензин могут вырасти не менее чем на 10% за год. Это связано с тем, что средние темпы роста за последние 15 лет составляют от 7 до 8% в год. Кроме того, ситуация осложняется повышением акцизов на топливо, а также ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

