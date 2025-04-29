Москвичам рассказали о популярных направлениях для путешествий на майские праздники

Москвичи планируют путешествия на майские праздники. Сервисы бронирований жилья сообщают о росте спроса. Жители столицы арендуют отели, апартаменты, а также квартиры и загородные дома. Самым популярным направлением у москвичей стали Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Куда еще москвичи отправятся на майских праздниках? Есть ли свободные номера в отелях? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.