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27 апреля, 23:30

Туризм

В Анапе готовятся открыть купальный сезон, несмотря на запрет Роспотребнадзора

В Анапе готовятся открыть купальный сезон, несмотря на запрет Роспотребнадзора

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В Анапе планируют открыть купальный сезон, несмотря на запрет Роспотребнадзора из-за загрязнения моря нефтепродуктами. Местные власти разрешат купание только под личную ответственность отдыхающих, при этом официально запрет остается в силе.

На пляжах продолжается очистка побережья, но туристы уже ищут альтернативные направления для отдыха. В Краснодарском крае рекомендуют выбрать Новороссийск, Туапсе или Геленджик. Среди популярных вариантов также Крым, Дагестан и зарубежные курорты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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