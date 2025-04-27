В Анапе готовятся открыть купальный сезон, несмотря на запрет Роспотребнадзора

В Анапе планируют открыть купальный сезон, несмотря на запрет Роспотребнадзора из-за загрязнения моря нефтепродуктами. Местные власти разрешат купание только под личную ответственность отдыхающих, при этом официально запрет остается в силе.

На пляжах продолжается очистка побережья, но туристы уже ищут альтернативные направления для отдыха. В Краснодарском крае рекомендуют выбрать Новороссийск, Туапсе или Геленджик. Среди популярных вариантов также Крым, Дагестан и зарубежные курорты.

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