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23 апреля, 07:45

Туризм

Цены на отели в ряде безвизовых для россиян стран выросли почти на 20%

Цены на отели в ряде безвизовых для россиян стран выросли почти на 20%

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Стоимость проживания в отелях ряда безвизовых для россиян стран увеличилась почти на 20%. Так, в Египте ночь в отеле этой весной и летом обойдется в среднем более чем в 10,5 тысячи рублей, в Белоруссии – около 7 тысяч, в Таиланде и Малайзии – примерно 8,5 тысячи.

Как объясняют эксперты, на удорожание влияет сразу несколько факторов: инфляция, рост спроса на поездки, а также колебания валютных курсов. Тем не менее благодаря укреплению рубля в отдельных направлениях цены могут оказаться ниже, чем ожидалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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