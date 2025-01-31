КС защитил право граждан на компенсацию за лечение вне ОМС

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Конституционный суд (КС) РФ защитил право граждан на компенсацию расходов за лечение, проведенное вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из постановления, опубликованного на сайте ведомства.

Поводом к проверке соответствующей статьи Гражданского кодекса РФ стала жалоба Романа Ромаданова, которому при удалении зуба в одной из стоматологических клиник Владивостока сломали челюсть.

Тогда его доставили в больницу, где в соответствии с рекомендациями провели оперативное лечение с использованием металлических пластин. Однако их пациент оплатил за свой счет, поскольку они не были предусмотрены ОМС.

По этому делу районный суд зафиксировал причинение мужчине вреда средней степени тяжести и взыскал с медучреждения, помимо штрафа, уплаченные Ромадановым денежные средства, а также расходы на лечение, компенсацию морального вреда.

Однако апелляционный суд отменил вышеуказанное решение, заявив, что истец не нуждался в лечении с применением титановых пластин и мог получить лечение с помощью иных материалов в рамках программы ОМС.

В свою очередь, КС РФ указал на вариативность как на одну из существенных характеристик оказания медицинской помощи. В инстанции отметили, что медучреждения в каждом отдельном случае могут предлагать пациенту помощь как в рамках ОМС, так и вне, исходя из эффективности того или иного лечения. Уже выбор платного или бесплатного лечения остается в этом случае правом пациента.

По мнению КС, норму ГК о возмещении расходов, когда пострадавший не имеет права на бесплатное лечение, следует толковать как направленное на предотвращение злоупотребления правом и недопущение необоснованного обогащения.

Она также защищает ответчика от недобросовестных действий, но не ограничивает его законные интересы в применении наилучших методов лечения. То есть платное лечение не может восприниматься во всех случаях как неразумные расходы.

"Соответственно, оспариваемая норма не предполагает возмещение расходов, выходящих за пределы разумных, но и не дает оснований для отказа в возмещении обоснованных трат лица, которое выбрало платное лечение, соответствующее клиническим рекомендациям, и избежало возможных неблагоприятных последствий", – пояснили в пресс-службе Конституционного суда.

Там добавили, что иное толкование ограничивало бы права гражданина, здоровью которого причинен вред, и не согласовывалось бы с принципами справедливости и равенства.

Ранее КС России вступился за сочинских садоводов, у которых массово изъяли участки, расположенные на территории национального парка. Сочинский горисполком в 1988 году выделил некоторым организациям земли из состава нацпарка. Позже из-за изменений в законодательстве участки перешли в собственность или пожизненное наследуемое владение участникам СНТ. При этом некоторые из них затем перепродавались и покупались другими людьми.

В 2021-м природоохранная прокуратура решила, что спорные участки были незаконно оформлены в пожизненное владение, так как частично были образованы в границах земель, которые могут находиться только в федеральной собственности. Инстанция постановила, что садоводы могут рассчитывать на компенсацию.