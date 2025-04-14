Спрос на туры по России на майские праздники вырос на 10%

На майские праздники россияне активнее планируют путешествия внутри страны. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По прогнозам, в первой половине мая состоится свыше трех миллионов поездок – это на 10% больше, чем в прошлом году.

Лидерами остаются Сочи, Санкт-Петербург и Крым. Несмотря на неопределенную ситуацию в Анапе, интерес к курортам Краснодарского края сохраняется. По словам туроператоров, бронирования на майские праздники идут практически без потерь.

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