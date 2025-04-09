Бронирование отелей на майские праздники выросло на 65%

Количество бронирований гостиниц на майские праздники увеличилось на 65% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. В среднем номер на праздничные дни стоит около 10 тысяч рублей. В этом году выходные разделены на два периода – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Москва вошла в число самых популярных направлений.

По данным туроператоров, россияне чаще всего выбирают Краснодарский край, Санкт-Петербург и Подмосковье. В последнем уже практически не осталось свободных мест. За границей востребованы поездки в Турцию, Египет, Эмираты и Таиланд, а также в Грузию, Армению и Узбекистан. Спрос на внутренний туризм остается стабильно высоким.

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