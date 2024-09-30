Москвичи не смогли улететь в отпуск по вине турагента. Они заплатили деньги, но до принимающей стороны сотни тысяч рублей не дошли. И известно об этом стало в последний момент.

Как оказалось, агентство, через которое все пострадавшие покупали путевки, работало по франшизе – самостоятельно продавало туры под брендом компании "Travelata". Договор франчайзинга уже расторгли. Права пользования брендом отозвали. А всем туристам "Travelata" перебронировала туры и купила новые билеты.

Как объясняют в компании, возвращать деньги туристам будет франчайзинг-агентство.

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