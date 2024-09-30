Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе в станице Старокорсунской в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

Дело было возбуждено по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". На месте происшествия работают сотрудники СК и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в Краснодарском крае вечером 29 сентября. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом рейса Краснодар – Ставрополь.

По последним данным, в результате аварии погиб водитель автобуса, пострадал 31 человек. Большую часть раненых госпитализировали в больницу, остальным оказали медпомощь амбулаторно.