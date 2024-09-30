Количество пострадавших в ДТП под Краснодаром выросло до 31 человека

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе в станице Старокорсунской в Краснодарском крае увеличилось до 31 человека. Об этом сообщает оперштаб региона со ссылкой на данные Минздрава.

В больницы госпитализировали 22 человека, в том числе троих детей. Еще девять человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Авария с автобусом и грузовиком на Кубани произошла вечером 29 сентября. Междугородний автобус двигался из Краснодара в Ставрополь. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.

После ДТП на месте вспыхнул пожар на 35 квадратных метрах. На место также прибыл резервный автобус, чтобы отправить пассажиров в пункт назначения.