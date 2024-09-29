Число пострадавших в ДТП на Кубани увеличилось до 17 человек

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Число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе в станице Старокорсунской на Кубани увеличилось до 17 человек, передает пресс-служба краснодарского Муниципального центра управления (МЦУ).

Междугородний автобус двигался из Краснодара в Ставрополь. Водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием, уточнили в ведомстве.

На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека. Сейчас решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения.

Кроме того, как сообщил РИА Новости источник из правоохранительных органов, в автобусе находились болельщики гандбольного клуба "Виктор".

Авария произошла вечером 29 сентября. В результате погиб водитель автобуса, среди пострадавших были трое детей. В результате ДТП прозошло возгорание на 35 квадратных метрах, которое тушили 35 специалистов и 9 единиц техники МЧС.

Также на месте ЧП работало 12 бригад скорой помощи. Шестерых пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести сразу госпитализировали в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести – в детскую краевую больницу.