08 апреля, 07:30Туризм
ОАЭ вошли в число популярных направлений у россиян на майские праздники
Многие сейчас планируют отдых на майские праздники. Как отмечают туроператоры, в топе самых популярных зарубежных направлений в этом году – Объединенные Арабские Эмираты. Спрос на эту страну по сравнению с прошлым годом вырос на 25%.
Эксперты связывают это не только с длинными выходными, но и с укреплением рубля и снижением цен на туры. В этом году они опустились примерно на 10–15%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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