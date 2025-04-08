ОАЭ вошли в число популярных направлений у россиян на майские праздники

Многие сейчас планируют отдых на майские праздники. Как отмечают туроператоры, в топе самых популярных зарубежных направлений в этом году – Объединенные Арабские Эмираты. Спрос на эту страну по сравнению с прошлым годом вырос на 25%.

Эксперты связывают это не только с длинными выходными, но и с укреплением рубля и снижением цен на туры. В этом году они опустились примерно на 10–15%.

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