Москвичам рассказали о неожиданных запретах для туристов в разных странах

Туристы, планирующие поездки за границу, должны учитывать ограничения, вводимые в разных странах, напоминают эксперты. Недавно власти острова Бали запретили носить вызывающую одежду и фотографироваться на фоне святынь в неприличных позах. Обмен валюты разрешен только в официальных пунктах, а расплачиваться можно исключительно индонезийскими рупиями.

Не менее строгие правила действуют и в других странах. В Сингапуре запрещено жевать жевательную резинку, в арабских странах за фотографию местных жителей можно получить штраф. В Саудовской Аравии и Катаре запрещены публичные проявления чувств.

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