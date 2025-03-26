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26 марта, 07:45

Туризм

Москвичам рассказали о неожиданных запретах для туристов в разных странах

Москвичам рассказали о неожиданных запретах для туристов в разных странах

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Туристы, планирующие поездки за границу, должны учитывать ограничения, вводимые в разных странах, напоминают эксперты. Недавно власти острова Бали запретили носить вызывающую одежду и фотографироваться на фоне святынь в неприличных позах. Обмен валюты разрешен только в официальных пунктах, а расплачиваться можно исключительно индонезийскими рупиями.

Не менее строгие правила действуют и в других странах. В Сингапуре запрещено жевать жевательную резинку, в арабских странах за фотографию местных жителей можно получить штраф. В Саудовской Аравии и Катаре запрещены публичные проявления чувств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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