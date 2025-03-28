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28 марта, 07:15

Туризм

Тунис запустит прямые рейсы для россиян, которые сократят время в пути

Тунис запустит прямые рейсы для россиян, которые сократят время в пути

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Тунис может стать более доступным для российских туристов благодаря запуску прямых рейсов двумя тунисскими авиакомпаниями. Эти рейсы будут следовать кратчайшими маршрутами, в отличие от российских перевозчиков, чьи самолеты облетают воздушное пространство Украины и Европы.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что тунисские авиакомпании могут летать по обычному маршруту, что позволит снизить время в пути и стоимость билетов. Регулярные рейсы из Москвы в Монастир запустят дважды в неделю, а также обсуждается организация рейсов из Санкт-Петербурга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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