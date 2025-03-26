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26 марта, 12:30

Политика

Новости мира: в Турции запросили информацию о жалобах от туристов в связи с протестами

Новости мира: в Турции запросили информацию о жалобах от туристов в связи с протестами

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Власти Турции запросили у туристических агентств информацию о жалобах от отдыхающих на предмет безопасности. Тревоги связаны с протестами, которые охватили страну. Они дошли до Антальи. Туристы сообщили, что поздним вечером митингующие собираются на набережных. Тем временем в Стамбуле арестованы еще порядка 170 человек. Все они вышли на акцию в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу.

В Иране десятки автомобилей улетели в кювет в результате мощного снегопада в горах. ЧП случилось в городе Нишапур, он расположен на высоте 1 250 метров над уровнем моря. Всего за несколько часов в регионе намело высокие сугробы. Корки льда под накатом водители не заметили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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