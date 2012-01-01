В Роспотребнадзоре перечислили симптомы стрептококковой инфекции из Японии

В Японии наблюдается рекордный рост числа заболеваний гемолитическим стрептококком. Чаще всего инфекция проявляется в виде острого тонзиллофарингита. Однако в редких случаях возможен некроз и летальный исход. Рассказываем подробности, а также стоит ли россиянам насторожиться из-за распространения этой инфекции.



Рекордный рост

С начала этого года и по 5 мая в Японии выявили 801 случай заражения гемолитической стрептококковой инфекцией. Такой показатель, по данным Национального института инфекционных заболеваний, в 2,76 раза превышает статистку за аналогичный прошлогодний период. Вместе с тем по итогу всего 2023 года специалисты зафиксировали инфекцию у 941 пациента. Как правило, заболевание провоцирует гемолитический стрептококк группы А.

Медики пока не могут назвать точную причину роста заражений. Но они обращают внимание на то, что после ослабления коронавирусных ограничений люди стали чаще болеть фарингитом, вызванным тем же типом бактерий.





Киеси Танигути директор Национальной больницы префектуры Миэ Многие люди являются носителями этой бактерии, но если бактерия проникнет через рану, то это может привести к тяжелому и стремительно прогрессирующему течению заболевания.

В связи с этим директор Национальной больницы префектуры Миэ Киеси Танигути посоветовал обязательно мыть руки и дезинфицировать раны. Примечательно, что источник заражения инфекцией примерно в половине случаев не получается установить.

"Даже самая маленькая трещинка на коже, которая может быть незаметна самому человеку, может стать "входной дверью" для бактерий", – предупредил специалист из больницы при Токийском женском медицинском университете, который специализируется на инфекционных заболеваниях, Масару Кикути.



Без негативных сценариев

В Роспотребнадзоре следят за тем, как в Японии складывается ситуация с гемолитическим стрептококком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. "В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных сценариев для наших граждан", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.





из сообщения Роспотребнадзора Эпидемиологическая ситуация в РФ находится на постоянном мониторинге и контроле Роспотребнадзора, что позволяет обеспечивать стабильную готовность к появлению и распространению инфекций.

В погранпунктах работает система, которая дает возможность в режиме реального времени обнаруживать людей с признаками инфекционных заболеваний. Кроме того, она позволяет проверять пассажиров, прибывающих из стран, где складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Зачастую стрептококковая инфекция проявляется в виде острого тонзиллофарингита. У заразившегося человека может повышаться температура, болеть голова и горло, а также наблюдаться слабость и воспалительный процесс в глотке.

"Помимо этого, данный возбудитель является этиологическим фактором скарлатины, рожистого воспаления, импетиго", – уточнили в ведомстве.

В редких ситуациях инфекция может проявляться в виде некротизирующих фасциита и миозита (развитие воспалительных процессов в мягких тканях). В свою очередь, тяжелые формы связаны с риском инфекционно-токсического шока.

