Роспотребнадзор: в РФ нет предпосылок для развития ситуации по стрептококку

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В России сейчас нет оснований, указывающих на предпосылки по развитию негативного сценария в связи со стрептококковой инфекцией. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы, ведомство следит за ростом заболеваемости инфекции в Японии. Там напомнили, что наиболее часто стрептококк проявляется в виде острого тонзиллофарингита, который выражается в повышении температуры, появлении головной боли и слабости, а также воспалением в глотке.

"К редким формам инфекции относят развитие некротизирующих фасциита, миозита, которые клинически выражаются в развитии воспалительных процессов в мягких тканях. Тяжелые формы стрептококковой инфекции связаны с развитием инфекционно-токсического шока", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Однако ситуация в России находится в постоянном мониторинге, что помогает подготовиться к возможному появлению и распространению инфекций, отметили в ведомстве.

Ранее японские СМИ заявили, что в стране фиксируют рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком. По данным журналистов, инфекция может вызывать отмирание тканей рук и ног, а также приводит к смерти. С начала 2024 года по 5 мая в Японии зарегистрировали 801 случай заболевания – это в 2,76 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

