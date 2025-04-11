Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 07:15

Политика

Российские дипломаты выясняют причины депортации семерых туристов из Эквадора

Российские дипломаты выясняют причины депортации семерых туристов из Эквадора

Москва и Вашингтон продолжат работу над облегчением режима передвижения дипломатов

Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%

В Стамбуле обсудили восстановление работы дипмиссий России и США

Переговоры России и США в Стамбуле завершились

Делегации России и США в Стамбуле обсуждают работу посольств более 5 часов

"Вопрос спорный": какой штраф может грозить россиянам за мат в общественных местах

Песков прокомментировал переговоры России и США в Стамбуле

Россия и США обменялись заключенными в Объединенных Арабских Эмиратах

Делегации России и США за два часа обсудили основные вопросы повестки

Российские дипломаты выясняют причины депортации семерых туристов из Эквадора. Посольство РФ в этой стране опубликовало официальное заявление. В нем говорится, что на границе задержали девятерых путешественников. Двоих из них после вмешательства сотрудников представительства все-таки пропустили в страну.

Остальных переправили на территорию государств, откуда она прибыли. Среди тех, у кого возникли проблемы, оказался россиянин, объехавший десятки стран на своей машине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатуризмвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика