Российские дипломаты выясняют причины депортации семерых туристов из Эквадора. Посольство РФ в этой стране опубликовало официальное заявление. В нем говорится, что на границе задержали девятерых путешественников. Двоих из них после вмешательства сотрудников представительства все-таки пропустили в страну.

Остальных переправили на территорию государств, откуда она прибыли. Среди тех, у кого возникли проблемы, оказался россиянин, объехавший десятки стран на своей машине.



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