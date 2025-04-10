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10 апреля, 14:03

Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о втягивании Китая в конфликт на Украине

Фото: 123RF/wladyslawmus

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы втягивает Китай в украинский конфликт.

"Это не так. <...> Китай всегда занимал весьма взвешенную позицию, поэтому Зеленский не прав", – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Китай является стратегическим партнером и другом России.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия якобы взяла в плен двух китайских граждан. В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не отправлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте. По его словам, правительство КНР всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта.

Также Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин требует от своих граждан избегать вовлеченности в украинский кризис в какой-либо форме, включая воздержание от участия в военных операциях любой из сторон.

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