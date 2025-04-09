МИД КНР заявил, что Пекин не посылал своих военных для участия в украинском конфликте

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Китай не отправлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, Пекин требует от своих граждан избегать от вовлеченности в украинский кризис в какой-либо форме, включая воздержание от участия в военных операциях любой из сторон. Так представитель МИД отреагировал на вопрос украинского журналиста.

Ранее в МИД КНР опровергали информацию о том, что Пекин якобы обсуждает с Европой возможность участия страны в миротворческой миссии на Украине.

Кроме того, Китай видит тенденции в процессе урегулирования на Украине и надеется, что стороны найдут долгосрочный и устойчивый вариант мирного договора при помощи диалога и консультаций.

