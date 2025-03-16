Sohu: Китай подписал торговые соглашения с Украиной

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Власти Китая заключили два торговых соглашения с Украиной. Об этом утверждается в статье издания Sohu.

В частности, были заключены договоры о поставках водных ресурсов и сельскохозяйственной продукции.

Авторы статьи подчеркивают, что подобные действия Пекина не направлены против России, а обусловлены лишь экономическими интересами КНР. Так, Китай пытается расширить каналы поставок продовольствия на фоне торговых споров с Соединенными Штатами.

В начале марта стало известно, что Китай и Украина подписали протоколы о поставках украинской сельскохозяйственной продукции в КНР. Это даст возможность производителям с Украины экспортировать в Китай горох и выловленные в дикой природе продукты водного промысла.

Посол КНР в Киеве Ма Шэнкунь заявил, что сотрудничество Китая и Украины в сельскохозяйственной сфере является "взаимодополняющим" и "имеет большой потенциал". Он отметил, что Пекин готов к дальнейшему укреплению сотрудничества с Киевом, а подписание протоколов "обогатит смысл стратегического партнерства Китая и Украины".