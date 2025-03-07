Пекин и Киев подписали протоколы о поставках украинской сельхозпродукции в Китай

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Китай и Украина подписали протоколы о поставках украинской сельскохозяйственной продукции в КНР, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Документы дадут возможность производителям с Украины экспортировать в Китай горох и выловленные в дикой природе продукты водного промысла. Как заявил посол КНР в Киеве Ма Шэнкунь, сотрудничество Китая и Украины в сельскохозяйственной сфере является "взаимодополняющим" и "имеет большой потенциал". Он отметил, что Пекин готов к дальнейшему укреплению сотрудничества с Киевом, а подписание протоколов "обогатит смысл стратегического партнерства Китая и Украины".

В таможне КНР сообщили, что товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года вырос на 17,3%, достигнув 7,99 миллиарда долларов. Украина в 2024 году экспортировала в Китай продукции на 4,29 миллиарда долларов, КНР поставила на Украину товаров на 3,7 миллиарда долларов.

Ранее стало известно о создании платформы "Друзья мира" для урегулирования кризиса на Украине. Как заявлял глава МИД КНР Ван И, это объединение, куда вошли Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга, является открытым и стремится не к конкуренции, а к инклюзивному диалогу.

Между тем представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь заявил, что Пекин видит новые тенденции в процессе урегулирования на Украине. КНР всегда настаивала на концепции "четырех условий", выдвинутых председателем Си Цзиньпином, подчеркнул дипломат.