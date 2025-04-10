Bloomberg: поставки нефти из США в Китай сократятся почти до нуля из-за пошлин

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Поставки нефти из США в Китай сократятся практически до нуля из-за резкого обострения торгового конфликта между двумя странами. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале агентства отмечается, что объем импорта американской нефти в Китай в последние несколько лет увеличивался, однако стал снижаться после повышения таможенных пошлин.

Аналитик Иван Мэтьюз считает, что импорт сырой нефти сократится до нуля, если текущие уровни тарифов сохранятся. При этом поставки топлива из США "не являются жизненно важными" для Китая. По словам эксперта, в первые месяцы 2025 года они составили примерно 1% от общего импорта КНР.

Кроме того, с ответным повышением ставки пошлин со стороны Китая стоимость сырой нефти из США увеличится на 51 доллар за баррель. В результате ее переработка "станет нерентабельной для китайских НПЗ", подчеркнул Мэтьюз.

Часть нефти будет перенаправлена другим покупателям в Азии, а Китай может компенсировать это импортом из ближневосточных стран. Первое место среди стран – поставщиков нефти в Китай занимает Россия.

В начале апреля американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении большинства стран. Эту меру он назвал наступлением экономической независимости США. Минимальная ставка составила 10%, однако пошлины в отношении КНР должны были вырасти до 34%.

Китай в ответ на это ввел собственные пошлины в размере 34% на всю продукцию США. Трамп назвал действия КНР ошибочными и ввел дополнительные пошлины на китайские товары в размере 104%.

После этого власти Китая увеличили дополнительную пошлину до 84%. Спустя еще некоторое время президент США сообщил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%.

Как заявили в МИД КНР, принятие ответных мер направлено на защиту международной справедливости, поддержку многосторонней торговой системы и охрану общих интересов международного сообщества. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы, заключили в министерстве.