Восстановление прямого авиасообщения между Россией и США обсуждают в Стамбуле

В Стамбуле проходит встреча делегаций России и США. Обсуждаются вопросы, касающиеся восстановления прямого авиасообщения, работы посольств и возможного упрощения визового режима. Переговоры обещают быть короткими, но результативными.

Эксперты отмечают, что на данный момент получить американскую визу в России невозможно – для этого россияне вынуждены выезжать в третьи страны, что связано с дополнительными расходами и сложностями. Участники встречи надеются на постепенное восстановление дипломатических и туристических связей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.