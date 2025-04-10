10 апреля, 12:30Политика
Восстановление прямого авиасообщения между Россией и США обсуждают в Стамбуле
В Стамбуле проходит встреча делегаций России и США. Обсуждаются вопросы, касающиеся восстановления прямого авиасообщения, работы посольств и возможного упрощения визового режима. Переговоры обещают быть короткими, но результативными.
Эксперты отмечают, что на данный момент получить американскую визу в России невозможно – для этого россияне вынуждены выезжать в третьи страны, что связано с дополнительными расходами и сложностями. Участники встречи надеются на постепенное восстановление дипломатических и туристических связей.
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