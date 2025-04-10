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Соединенные Штаты проиграли в противостоянии с Россией, которое вели Госдеп, Пентагон, ЦРУ и прочие американские спецслужбы. Таким мнением поделился журналист Такер Карлсон во время разговора с конспирологом Алексом Джонсом, который был опубликован на YouTube-канале Карлсона.

Журналист считает, что действия Вашингтона против РФ никак не были связаны непосредственно с Украиной. Более того, в Белом доме даже не замечали, что происходит с населением Украины и государством в целом. В конечном итоге США попросту уничтожили Украину, пытаясь одолеть Россию, добавил Карлсон.

По его мнению, власти США не будут прямо заявлять о своем поражении в противостоянии с РФ, так как это будет означать недостаточную мощь Штатов.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о готовности российской стороны к серьезному диалогу для урегулирования конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что Москва не позволит никому обманывать себя или использовать переговоры для укрепления военного потенциала Киева.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что и Владимир Путин, и украинский президент Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Глава Белого дома также отметил, что Европа, в отличие от него, не добилась успеха, взаимодействуя с Путиным.