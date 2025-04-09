Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 80-ю годовщину взятия Кеннигсберга и передала привет главе МИД Германии Анналене Бербок.

"Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая сказала, что гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в Кеннигсберге", – цитирует ее "Лента.ру".

Город-крепость Кенигсберг (ныне Калининград) был взят войсками Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) 9 апреля 1945 года.

Ранее немецкие СМИ изучили исторические документы и выяснили, что дед Бербок по имени Вольдемар не только воевал на стороне гитлеровской Германии в звании офицера, но и был ярым сторонником национал-социализма.

Кроме того, глава МИД ФРГ известна своими скандальными заявлениями и фактическими ошибками. В частности, на одном из заседаний глав МИД ОБСЕ она ошиблась с численностью европейского населения, пытаясь уличить во лжи своего российского коллегу Сергея Лаврова.

