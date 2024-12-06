Бербок в попытке раскритиковать Лаврова ошиблась в численности населения Европы

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Глава МИД Германии Анналена Бербок на Совете глав МИД стран ОБСЕ ошиблась с численностью европейского населения, пытаясь раскритиковать заявления своего коллеги из России Сергея Лаврова по ситуации на Украине, передает РИА Новости.

"Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на Европейском континенте", – заявила министр.

Согласно данным ООН, численность Европы достигает примерно 750 миллионов человек. Показатель в 1,3 миллиарда граждан имеет категория "наиболее развитые страны", куда, кроме Европы, входят страны Северной Америки, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Спустя время МИД ФРГ в соцсети Х опубликовал уже измененное заявление Бербок, в которой вместо Европы фигурирует "регион ОБСЕ".

Ранее китайская сторона попросила немецких журналистов покинуть зал во время встречи Бербок с ее китайским коллегой Ван И. По данным СМИ, это связано с резкими высказываниями Бербок в адрес Пекина. В Китае также заявили, что совместных пресс-релизов по итогам встречи дипломатов не будет.

Сама Бербок называла целью своего визита в Китай старт мирного процесса по Украине. По ее словам, чтобы защитить немецкую и в целом европейскую безопасность, нужно поддержать Украину.

