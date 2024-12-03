Handelsblatt: в КНР вывели из зала немецких журналистов после критики Бербок

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Китайская сторона попросила немецких журналистов покинуть зал во время встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с ее китайским коллегой Ван И. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

По данным СМИ, это связано с резкими высказываниями Бербок в адрес Пекина. В Китае также заявили, что совместных пресс-релизов по итогам встречи дипломатов не будет.

Ранее Бербок назвала целью своего визита в Китай старт мирного процесса по Украине. По ее словам, чтобы защитить немецкую и в целом европейскую безопасность, нужно поддержать Украину.

В июне немецкие власти призывали Китай отказаться от экспорта товаров в Россию. В Германии также выразили надежду на скорый диалог между Европой и КНР.