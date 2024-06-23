Вице-канцлер Германии Хабек: Китаю необходимо отказаться от экспорта в Россию

23 июня, 19:58Экономика
Фото: Olivier Douliery/Pool Photo via AP
Китайским властям необходимо отказаться от экспорта товаров в Россию. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Я посмотрел на данные по торговле и увидел, что торговля Китая с Россией в прошлом году выросла более чем на 40%... Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться", – приводит его слова Financial Times.
По словам вице-канцлера, тарифные ограничения Евросоюза в размере 39% против электромобилей Китая не станут наказанием.
Также министр выразил надежду на скорый диалог между Европой и КНР.
Ранее СМИ сообщали, что встреча премьера Госсовета КНР Ли Цяна с вице-канцлером и главой министерства экономики ФРГ Робертом Хабеком во время визита министра в Китай отменилась.
До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай и Россия способствуют стабильности в мире. Он подчеркнул, что отношения Китая и России отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.