Вице-канцлер Германии Хабек: Китаю необходимо отказаться от экспорта в Россию

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Китайским властям необходимо отказаться от экспорта товаров в Россию. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Я посмотрел на данные по торговле и увидел, что торговля Китая с Россией в прошлом году выросла более чем на 40%... Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться", – приводит его слова Financial Times.

По словам вице-канцлера, тарифные ограничения Евросоюза в размере 39% против электромобилей Китая не станут наказанием.

Также министр выразил надежду на скорый диалог между Европой и КНР.

Ранее СМИ сообщали, что встреча премьера Госсовета КНР Ли Цяна с вице-канцлером и главой министерства экономики ФРГ Робертом Хабеком во время визита министра в Китай отменилась.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай и Россия способствуют стабильности в мире. Он подчеркнул, что отношения Китая и России отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.

