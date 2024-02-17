Китай и Россия способствуют глобальной стабильности – Ван И

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Китай и Россия способствуют стабильности в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

Ван И подчеркнул, что отношения Китая и России отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.

Глава МИД КНР также подчеркнул, то Россия является крупнейшим соседом Китая, отношения между двумя странами развиваются на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и не нацелены на третьи стороны.

Ранее в рамках Мюнхенской конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера ФРГ Олафа Шольц на встрече в Мюнхене договорились продолжать работу по достижению мирного соглашения. Канцлер Германии Олаф Шольц оценил стремление сторон к решению разногласий мирным путем.