МИД РФ рассчитывает на рост показателей товарооборота с Китаем в 2024 году

Фото: 123RF/alekstaurus

Россия рассчитывает нарастить товарооборот с Китаем в 2024 году. Об этом сообщил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

"В будущем мы сможем увидеть еще более <...> высокие результаты в российско-китайской торговле", – цитирует его РИА Новости.

По мнению Желоховцева, сейчас существуют все предпосылки для установления нового рекорда в торговых отношениях РФ и Китая. Россия в 2024 году надеется побить рекорд, установленный по товарообороту в 2023-м.

Наращивать объем торговли страны намерены путем улучшения логистических связей, а также с помощью расширения энергетической, финансовой и промышленной кооперации.

В 2023 году товарооборот между РФ и Китаем достиг рекордных 240,11 миллиарда долларов. Рост составил 26,3%. РФ поставила в КНР товаров на 129,13 миллиарда долларов.

