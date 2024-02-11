11 февраля, 17:48Экономика
МИД РФ рассчитывает на рост показателей товарооборота с Китаем в 2024 году
Фото: 123RF/alekstaurus
Россия рассчитывает нарастить товарооборот с Китаем в 2024 году. Об этом сообщил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
"В будущем мы сможем увидеть еще более <...> высокие результаты в российско-китайской торговле", – цитирует его РИА Новости.
По мнению Желоховцева, сейчас существуют все предпосылки для установления нового рекорда в торговых отношениях РФ и Китая. Россия в 2024 году надеется побить рекорд, установленный по товарообороту в 2023-м.
Наращивать объем торговли страны намерены путем улучшения логистических связей, а также с помощью расширения энергетической, финансовой и промышленной кооперации.
В 2023 году товарооборот между РФ и Китаем достиг рекордных 240,11 миллиарда долларов. Рост составил 26,3%. РФ поставила в КНР товаров на 129,13 миллиарда долларов.
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