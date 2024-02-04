Дружба России и Китая стала крепкой как никогда прежде – СМИ

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Заявление главы Минобороны Китая Дун Цзюня о поддержке России по украинскому вопросу свидетельствует о сильном укреплении дружбы между двумя государствами. Об этом говорится в статье издания Le Figaro.

С соответствующим заявлением Дун Цзюнь обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу 31 января. Как отметили журналисты, Китай впервые с начала спецоперации публично сообщил о поддержке российской стороны в конфликте на Украине.

Авторы статьи добавили, что РФ и КНР активно развивают не только военное, но и экономическое сотрудничество. Так, за последние два года товарооборот двух стран значительно вырос, а Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай.

Ранее СМИ сообщали о том, что Пекин предупредил Киев о возможных ухудшениях двусторонних отношений из-за того, что Украина признала ряд китайских компаний "спонсорами войны".

По информации журналистов, Пекин передал это сообщение в январе этого года на встрече посла КНР с высокопоставленными украинскими официальными лицами в Киеве. Всего Украина внесла в список "международных спонсоров терроризма" 48 компаний, 14 из них китайские.