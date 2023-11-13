В США признали, что Китай не поставлял РФ оружие для СВО

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США имею данные, которые свидетельствуют о том, что Китай не передавал России вооружение для применения на Украине в зоне спецоперации. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

"Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставлял России вооружений в рамках войны на Украине", – сообщил он на брифинге в Белом доме.

Кроме того, советник по нацбезопасности добавил, что информация верна по состоянию на несколько дней назад, поэтому, по его словам, данные необходимо вновь перепроверить.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель на заседании Совета Безопасности ООН по Украине обратился к Китаю с просьбой убедить Россию урегулировать украинский конфликт. Он призвал Пекин объединить усилия, чтобы убедить Россию в необходимости положить конец этому конфликту.

Путин усомнился в том, что Украина поставляла оружие в Палестину