Глава Евросовета попросил Китай убедить РФ завершить конфликт на Украине

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Председатель Евросовета Шарль Мишель на заседании Совета Безопасности ООН по Украине обратился к Китаю с просьбой убедить Россию урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

"Как ответственные страны мы все должны сыграть свою роль в построении глобального мира и стабильности. И я хотел бы обратиться, в частности, к моему китайскому коллеге: вы предостерегали Россию от применения ядерного оружия, мы приветствуем это. Теперь пойдем дальше", – заявил он.

Мишель призвал Пекин объединить усилия, чтобы убедить Россию в необходимости положить конец этому конфликту. Кроме того, председатель Евросовета в очередной раз выступил с заявлением, что ЕС готов оказывать поддержку Украине на протяжении неограниченного периода времени.

При этом ранее Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявлял, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то они должны потребовать от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ. По мнению Путина, это станет первым шагом к началу диалога.

Кроме того, российский лидер отметил, что пока Украина проводит контрнаступление, Россия не сможет остановить боевые действия.

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