Лавров заявил о "заговоре" вокруг темы российско-украинских переговоров

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Вокруг темы российско-украинских переговоров происходит "настоящий заговор". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по разрешению кризиса на Украине, трансляция велась на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, с недавних пор было предложено много гуманитарных и посреднических инициатив.

"Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову", – отметил он.

Также глава МИД РФ добавил, что до этого Запад называл "формулу Зеленского" основой для переговоров и заявлял, что "не будет ничего обсуждать про Украину без Украины". Но в начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина включится в переговорный процесс, если Россия проявит инициативу.

"Блинкен, по сути, сказал украинцам, чего они от нее хотят", – отреагировал на эти события Лавров.

При этом он подчеркнул, что высказывания Блинкена не соответствует тому, что Запад заявлял до этого по поводу переговоров между РФ и Украиной.

Ранее Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявлял, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть потребуют от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ. Это станет первым шагом к началу диалога, добавил он.

Российский лидер отметил, что, пока Украина ведет контрнаступление, Россия не сможет остановить боевые действия.

РФ готова рассмотреть предложения по урегулированию ситуации на Украине – Лавров