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Киев посчитает себя преданным при давлении со стороны Запада по переговорам. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чешского министра иностранных дел Яна Липавского.

"Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, то Запад проиграет, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной", – отметил он.

По словам главы ведомства, перед Чехией встала задача по лишению РФ способности расширяться в Восточной Европе. Министр добавил, что для Запада основой переговоров стала формула украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявлял, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть потребуют от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ. Это станет первым шагом к началу диалога, добавил он.

Российский лидер отметил, что, пока Украина ведет контрнаступление, Россия не сможет остановить боевые действия.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что Украина будет готова к переговорам с РФ, если Москва выступит с такой инициативой. По его словам, во время своего визита в Киев он увидел серьезный настрой Украины на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории.

Захарова сообщила, что РФ получила порядка 30 мирных инициатив по Украине