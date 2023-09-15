Посланник Ватикана планирует посетить Россию по вопросу Украины

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Посланник Ватикана планирует посетить Россию для обсуждения украинского вопроса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва готова общаться с ним по данному вопросу.

"Сейчас продолжаются усилия Ватикана, чей посланник собирается в очередной раз приехать. Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", – сказал министр в ходе круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

В мероприятии, которое проходит в Москве, участвуют представители дипмиссий из более 30 стран.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков поговорил с посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи на тему гуманитарных вопросов.

Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине прибыл с визитом в Москву в июне, он остановился в апостольской нунциатуре. Дзуппи прилетел в сопровождении представителя Государственного секретариата. Цель инициативы заключалась в поощрении жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся ситуации, заявили в Ватикане.

Глава Конференции католических епископов России архиепископа Паоло Пецци ранее рассказал, что Дзуппи уже посетил Киев и выслушал позицию украинских властей. В этой связи Ватикан захотел получить информацию со стороны Москвы.

До этого госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что миссия Ватикана, заключающаяся в обсуждении достижения перемирия на Украине, призвана устранить все препятствия для урегулирования ситуации.