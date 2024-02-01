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01 февраля, 16:47

Политика

Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут пострадать – СМИ

Фото: depositphotos/jackmalipan

Пекин предупредил Киев, что двусторонние отношения могут пострадать из-за того, что Украина признала ряд китайских компаний "спонсорами войны". Об этом пишет Reuters со ссылкой на украинские источники.

По информации агентства, Пекин передал это сообщение в прошлом месяце на встрече посла КНР с высокопоставленными украинскими официальными лицами в Киеве.

Всего Украина внесла в список "международных спонсоров терроризма" 48 компаний, 14 из них китайские.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев желает более динамичных отношений с Китаем и считает, что он может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине. При этом диалог с Китаем Украина устанавливает "как западная страна", подчеркнул дипломат.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия продолжит наступать, пока Соединенные Штаты и Китай вместе не призовут ее остановиться и вывести свои войска.

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