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Россия не остановится и будет продолжать наступать, поскольку не боится противостояния со всем остальным миром. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun, опубликованном на YouTube-канале издания.

Согласно утверждению украинского лидера, Россия продолжит наступать, пока Соединенные Штаты и Китай вместе не призовут ее остановиться и вывести свои войска.

Зеленский также вновь пожаловался на недостаточное количество поставок западного вооружения ВСУ. Он призвал увеличить военную помощь Киеву любыми методами, даже если западные страны не хотят этого.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти недовольны тем, что некоторые страны Запада стали указывать на необходимость диалога с Россией.

До этого Владимир Зеленский на встрече с журналистами и руководством американского телеканала Fox News заявил, что конфликт с Россией закончится не так быстро, "как хотелось бы".



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