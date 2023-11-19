Глава МИД Австрии считает, что Зеленский не сможет вечно откладывать выборы

Фото: AP/ТАСС/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вечно откладывать проведение выборов главы государства. Такое мнение выразил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью газете die Presse.

По мнению Шалленберга, отказ от организации выборов на Украине в период боевых действий является проблемой.

"Я могу понять отсрочку, но вечно переносить выборы нельзя", – считает глава австрийского МИД.

Очередные президентские выборы на Украине должны пройти в конце марта 2024 года. В соответствии с законом о выборах президента Верховная рада назначает очередные выборы не позднее чем за 100 дней до дня голосования, а за 90 дней начинается избирательный процесс. Однако по украинским законам проводить выборы во время военного положения нельзя.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский снова продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Украинский президент не раз отмечал, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров предрек Зеленскому потерю власти в случае ухода Байдена. По его мнению, провал Зеленского станет поражением и американского президента, а также всех политических деятелей, которые "обнимались, целовались и фотографировались с ним, приветствовали аплодисментами".