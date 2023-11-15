Экс-премьер Украины предрек Зеленскому потерю власти в случае ухода Байдена

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Президент США Джо Байден не собирается прекращать помощь Украине, поскольку сделал ставку на нынешнее руководство республики во главе с Владимиром Зеленским, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экс-премьера Украины Николая Азарова.

По его мнению, провал Зеленского станет поражением и американского президента, а также всех политических деятелей, которые "обнимались, целовались и фотографировались с ним, приветствовали аплодисментами".

Азаров также предположил, что если сменится администрация в США, то сменится и власть в Киеве. Пока же украинский экс-премьер не видит со стороны американцев признаков того, что они ставят на кого-то другого.

Он добавил, что это не означает, что у Запада нет кандидатов, которые могут занять место Зеленского. Азаров напомнил, что во время избирательной кампании третьего президента Украины Виктора Ющенко за его спиной готовили еще несколько запасных претендентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые представители республиканской партии США опасны для Киева. При этом украинский президент отметил, что даже если конгресс и Белый дом изменят свою политику, то Украина продолжит сражаться и без помощи США.

До этого экс-главком НАТО Джеймс Ставридис сообщил, что завершение конфликта на Украине может случиться по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, добавил он.

По его словам, такой исход не понравится Западу, однако он необходим, поскольку чем раньше завершится конфликт, тем раньше Украина начнет восстановление. Как отметил экс-главком Альянса, на сегодняшний день Киев не может рассчитывать на победу.



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