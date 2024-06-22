Welt: премьер Госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером ФРГ

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Встреча премьера Госсовета КНР Ли Цяна с вице-канцлером и главой министерства экономики ФРГ Робертом Хабеком во время визита министра в Китай отменилась. Об этом сообщает газета Die Welt.

Цян и Хабек должны были встретиться 22 июня, однако встречу отменили, уточнили источники в делегации ФРГ. Организовать ее в первой половине дня перед отлетом вице-канцлера невозможно, добавило издание.

В рамках своего официального визита в КНР Хабек собирается посетить Шанхай. Сам он сообщил, что не знает, по какой причине встреча сорвалась. По его словам, 22 июня он проведет переговоры с несколькими коллегами в китайском правительстве.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай и Россия способствуют стабильности в мире. Он подчеркнул, что отношения Китая и России отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.

Глава МИД КНР также подчеркнул, то Россия является крупнейшим соседом Китая, отношения между двумя странами развиваются на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и не нацелены на третьи стороны.

