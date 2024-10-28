МИД Германии опроверг сообщения, что Бербок не встретили в аэропорту Китая

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В МИД Германии опровергли сообщения о том, что главу министерства Анналену Бербок никто не встретил в ходе ее визита в Китай или Индию. Соответствующее заявление сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер, передает РИА Новости.

Видео с прибытием Бербок в неназванный аэропорт появилось в социальных сетях. На кадрах можно было увидеть, как министр спускается по трапу, но ее никто не встречает. Предполагалось, что это произошло в Китае или Индии.

"Речь идет о посадке министра иностранных дел в Малайзии. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был", – сказал Фишер в ходе брифинга кабмина Германии.

По его словам, в результате ошибки встречающая сторона расположилась чуть далее. Бербок пришлось пройти несколько шагов, чтобы ее приветствовали.

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