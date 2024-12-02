Бербок назвала старт мирного процесса по Украине целью своего визита в КНР

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Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала старт мирного процесса по Украине целью своего визита в Китай, передает РИА Новости.

По ее словам, чтобы защитить немецкую и в целом европейскую безопасность, нужно поддержать Украину.

"И не менее важно вместе по всему миру вступить в мирный процесс, и именно поэтому я сегодня здесь, в Китае", – заявила Бербок в ходе совместной пресс-конференции со своим китайским коллегой Ван И в Пекине.

В данном контексте она также упомянула визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не передавал никаких посланий президенту Украины Владимиру Зеленскому через Шольца. По его словам, Германия продолжает проводить линию по поддержке Киева.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что недавно прошел первый за долгое время контакт Путина с Шольцем. У Кремля нет ожиданий от визита канцлера в Киев, однако в Москве следят за новостями на эту тему, подчеркнул он.

Шольц 2 декабря прилетел в Киев с визитом, в рамках которого должны состояться его переговоры с Зеленским. По данным СМИ, переговоры канцлера ФРГ с президентом Украины пройдут впервые за 2,5 года.

